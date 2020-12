Miastenia oculare, una malattia che poco si sposa col mestiere di allenatore

Peppe Iannicelli, giornalista, ha offerta la sua testimonianza sulla miastenia oculare che ha colpito Gennaro Gattuso.

La miastenia oculare, stando al racconto di Iannicelli su Canale 21, è una malattia che poco si sposa col mestiere di allenatore, le parole del giornalista riportate da tuttonapoli.net:

“Gattuso ha raccontato questo suo problema di salute, che io conosco perché mia famiglia ne ha sofferto anni fa. E’ un problema decisamente invalidante, ed è una cosa lunga, non si risolve in una settimana o in un mese. Peraltro tra le prescrizioni che accompagnano le terapie, molto dolorose come iniezioni addirittura sul bulbo oculare, c’è evitare stress, ma anche umidità sopratutto nelle ore serali. Per una persona normale sono già penalizzanti, figuriamoci per chi allena una squadra che gioca quasi sempre di sera. Bisognerebbe capire nel gruppo lavoro come si può sopperire”.

