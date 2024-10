Corriere dello Sport – Lobotka, al momento l’unica certezza è che salterà la sfida con l’Empoli

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio procuratosi in nazionale, contro l’Azerbaijan. “Lobo è rientrato ieri in Slovacchia e poi ha proseguito il programma di viaggio per Napoli, dove nelle prossime ore lo staff medico azzurro lo visiterà per stabilire l’entità del problema ai flessori della coscia sinistra. Gli esami strumentali, ovviamente, saranno decisivi per stabilire il tipo e il grado del danno e di conseguenza i tempi di recupero, ma per il momento la certezza è che il totem del centrocampo del Napoli salterà quantomeno la trasferta al Castellani“.

