Il Mattino – Lozano, direzione Spagna: è nel mirino del Siviglia. Primi contatti tra le parti.

L’edizione odierna del quotidiano ha aperto nuovi scenari. Secondo le testimonianze Lozano potrebbe essere vicino alla cessione, in direzione Siviglia: “Il mercato non è ancora finito per Hirving Lozano. In attesa di capire le scelte del Napoli, il messicano flirta con altri club per poter lasciare l’azzurro già questa estate.

Il contratto in scadenza tra un anno, infatti, lo mette alla porta: secondo i rumors spagnoli, Lozano sarebbe finito nel mirino del Siviglia nelle ultime settimane, con i primi contatti positivi tra le parti. Gli spagnoli, però, devono trovare un accordo con il Napoli per la cessione“.

Fonte foto: Flickr.com

