Lozano, Napoli: La società ha deciso il futuro del giocatore

La società azzurra ha preso una decisione sul futuro di Lozano

A riportare le ultime su Hirving Lozano è Repubblica

Il Napoli pare aver preso una decisione definitiva sulle sorti di Hirving Lozano in azzurro, a riportarlo è Repubblica. Secondo il quotidiano l’ex attaccante del PSV rimarrà all’ombra del Vesuvio. Il giocatore si è integrato molto meglio nel gruppo e lo si è visto anche in campo nelle amichevoli giocate dalla squadra durante il ritiro a Caste di Sangro. Dall’incontro del Napoli con Mino Raiola è emerso che il suo assistito non aveva nessuna intenzione di andare in prestito in squadre minori e dopo la stagione sotto tono, nessun grande club si è fatto avanti.