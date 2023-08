Lozano-Napoli, l’attaccante potrebbe restare in azzurro

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno attaccante del Napoli Hirving Lozano potrebbe continuare a vestire la maglia del club azzurro.

In casa Napoli da tempo si parla della situazione legata ad Hirving Lozano. Il futuro dell’attaccante messicano non sarebbe per null certo. Un eventuale accordo per il rinnovo non sarebbe stato ancora raggiunto, per questo motivo il giocatore è stato di recente accostato al Los Angeles. Tuttavia la trattativa non sarebbe andata a buon fine.

Ad oggi Hirvng Lozano avrebbe utilizzato i social per far capire indirettamente le sue intenzioni. Ecco cosa riporta in merito a ciò l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzgiorno:

“Il campo s’intreccia col mercato: si lavora ancora per i rinnovi di Osimhen e Zielinski, gli accordi non sono stati ultimati, Lozano, dopo che la pista americana è sfumata, anche a livello social ha lasciato dei segnali di pace, volti alla ricerca di una soluzione condivisa. Tetè, che piace tanto come alternativa al Chucky, potrebbe andare al Fenerbahce.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

