Corriere del Mezzogiorno – Lozano, tre mesi di stop: spunta l’opzione di intervento al ginocchio.

La stagione di Hirving Lozano è finita in anticipo, a causa di una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Sono stati ipotizzati tre mesi di stop, in modo da mettere il giocatore nelle condizioni per ripartire bene in estate, nel periodo della preparazione pre-campionato. Lo staff medico, inoltre, valuta anche l’idea di un intervento per consolidare il ginocchio interessato, in caso in cui durante il percorso di recupero, sorgesse la necessità di farlo.

