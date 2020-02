Lucioni a SKY:”Proveremo ad imporci”

Il difensore del Lecce suona la carica

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di SKY, il difendore dei salentini ha cosi dichiarato:

“Sotto il punto di vista delle rose teoricamente non dovrebbe esserci partita, ma siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una squadra che ha ripreso il suo cammino alla grande”.

