Corriere dello Sport – Luis Alberto-Napoli, l’entourage non ha dato grossi segnali

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della situazione inerente a Luis Alberto. Il giocatore è stato più volte accostato al Napoli, affermando anche che Lotito avesse chiesto 15 milioni di euro per la sua cessione. Tuttavia, è stato lo stesso presidente della Lazio a smentire le voci: “Ma chi ve l’ha detto? Io non ho chiesto niente a nessuno, non è in vendita”.

Inoltre, in tal senso, non ci sarebbero stati grossi segnali da parte dell’entourage del calciatore: “La You First, scuderia che gestisce il giocatore spagnolo, non ha mai confermato le voci di mercato che sono rimbalzate da Doha o da Siviglia. Neppure quella che vuole il Napoli sulle sue tracce. Luis, a Doha, stavolta andrebbe. L’anno scorso, prima del rinnovo, l’assalto dell’AZ-Duhail, quantificato in 15 milioni, non era andato a buon fine”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

