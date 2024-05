Corriere dello Sport – Non solo Conte e Gasperini: sullo sfondo ci sono anche Pioli e Italiano

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il casting allenatori sarebbe ancora aperto. Aurelio De Laurentiis non ha ancora scelto l’erede di Calzona e questa è la situazione: “Gasperini, Conte oppure, ancora, Pioli e Italiano: ci sono anche loro in lista per la panchina del Napoli.

Il primo ha un anno di contratto con il Milan ma è prossimo all’addio e deve liberarsi; Italiano – domani avversario in campionato – è ormai alla fine della sua avventura alla Fiorentina ed è corteggiato anche dal Bologna. Una panchina per quattro. Il tempo stringe. Il Napoli ha fretta di voltare pagina”.

