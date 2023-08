Lazio Style Channel – Luis Alberto: “Napoli? Sfida difficile, ma ci abbiamo vinto l’anno scorso”.

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, dopo un inizio di campionato poco felice, ha commentato la sconfitta in casa col Genoa e ha parlato della prossima sfida.

“Penso che sia mancato l’entrare in partita meglio, dobbiamo fare gol, la squadra ha provato, era difficile perché dopo il gol, loro si sono messi dietro, c’era poco spazio. È mancato fare gol, dobbiamo stare tranquilli, non ci aspettavamo di iniziare così ma manca tanto, dobbiamo essere sereni. Con il Lecce è tutta colpa nostra, abbiamo giocato male, dobbiamo imparare che non si deve giocare mai così. Oggi perché questo è il calcio. Alla fine loro si ritrovano con un gol e quando si mettono dietro è difficile trovare spazio, leggere il momento di inserimento, mancava pochissimo per far gol. Non possiamo cadere in depressione, arriva anche la Champions. I nuovi devono ancora capire come giochiamo noi e inserirsi.

Napoli? Sappiamo sia difficile ma ci abbiamo vinto l’anno scorso lì. Dobbiamo fare una partita perfetta. Può essere un punto per iniziare con una buona mentalità e prendere fiducia.

Arbitro? Non lo so, non mi è piaciuto il suo comportamento, non voglio entrare in merito, non può essere che facciano 6 falli a Zaccagni e non prendano un giallo. Non possiamo dire però che abbiamo perso per l’arbitro”.

