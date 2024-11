Le pagelle – Lukaku, altra serata amara: in campo Acerbi gli mette la museruola

I quotidiani, dopo la performance di Romelu Lukaku, hanno dato i propri giudizi a fine gara, fra Inter e Napoli. Fischiato tutto il tempo dai tifosi, il belga lascia il campo al 70esimo:

Corriere dello Sport, 6: “Per un tempo riesce a combattere nei corpo a corpo con Acerbi, offrendo anche un paio di sponde interessanti. Nella ripresa, però, trova poco sostegno dai compagni”.

La Gazzetta dello Sport, 5: “Altra serata amara. Lo scherno nerazzurro comincia presto, nel riscaldamento. E in campo Acerbi gli mette la museruola e non entra mai in partita”.

