Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Meret? Non ha sbagliato. Più del rigore sottolineerei altre cose assurde”

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto in diretta radio, per commentare la gara fra Inter e Napoli: “Il Napoli ha tenuto botta, era una partita difficile. L’Inter lanciatissima: 8 vittorie nelle ultime 9 gare, che aveva battuto l’Arsenal, con la Juve aveva avuto 15 palle gol, poi si era distratta in difesa e si era fatta raggiungere, era l’unico pareggio nelle ultime 9 partite, poi avevano vinto sempre. L’Inter che ha un organico fortissimo, con alternative, con cambi che tengono sempre il libello molto lato, e il Napoli che veniva dalla sconfitta con l’Atalanta e poteva avere un contraccolpo. Invece un Napoli concentratissimo, attento su tutti i duelli, ha tenuto botta, ha sofferto come è normale soffrire a Milano. Se vogliamo trovare il solito aspetto sul quale bisogna assolutamente migliorare, non ha prodotto molto offensivamente, si può produrre molto di più. Però poi c’è stata l’occasione finale che poteva essere un qualcosa in più che si era meritato sul campo, ma il calcio è anche questo. Il Napoli era stato bravo a gestire i minuti finali e a creare quella palla gol con Simeone.

Sugli episodi: il rigore si può dare ma si può anche non dare, non è un rigore che danno sempre. Quindi così così. L’episodio di Meret: può fare una grande parata, ma per me non è un errore. Altro fatto da sottolineare più del rigore, trovo veramente assurdo che quattro volte giocatori in fuorigioco non è stata alzata la bandierina e ne sono seguiti calci d’angolo, situazioni pericolose che il Napoli ha dovuto sopportare mentre quelle azioni erano finite per evidentissimi fuorigioco incredibilmente non segnalati dall’assistente di linea”.

