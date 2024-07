Corriere della Sera – Lukaku aspetta il Napoli e Conte lo chiama “Devi dimagrire!”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul fronte Lukaku-Napoli. Conte sa bene che il giocatore ha in testa solo gli azzurri, e non appena si libererà lo slot di Osimhen, la società interverrà sul mercato per acquistarlo. Tuttavia è emerso un retroscena, il tecnico si sarebbe preoccupato di avvisare in anticipo il belga, anticipandogli il suo piano ed esortandolo a mettersi in forma. “Devi dimagrire!” si legge sul quotidiano.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello su Osimhen: “Andrà via di sicuro”

Lukaku-Napoli, trovato l’accordo con il Chelsea

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi