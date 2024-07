Corriere dello Sport – Lukaku ha fretta, vuole essere allenato da Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. L’ex Roma, reduce dell’Europeo con il Belgio, è pronto per la sua nuova avventura in Serie A. A oggi, il suo unico desiderio è quello di tornare a essere allenato da Conte. Inoltre, vorrebbe riunirsi quanto prima al raduno estivo e non dover aspettare l’estate inoltrata per potersi unire al gruppo. Insomma, il belga ha fretta di rivedere il tecnico che gli ha fatto vincere lo Scudetto con l’Inter.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, tutte le date: il giorno d’esordio del Napoli di Antonio Conte

Il Napoli vuole chiudere per Buongiorno: oggi incontro con ag. poi chiusura col Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi