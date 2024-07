Corriere dello Sport – Lukaku può arrivare a metà prezzo: ha informato il Chelsea

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. Il giocatore sarà il sostituto di Osimhen, che quando lascerà spazio, darà l’opportunità al belga di approdare alla corte di Antonio Conte. L’ormai ex Roma ha informato il Chelsea, vuole aspettare e rispettare la parola data al Napoli.

Manna ha già abbozzato l’affare con il Chelsea, il giocatore ha una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro circa), ma può arrivare per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Inoltre, per lui sono valide ancora le agevolazioni del Decreto Crescita. L’attaccante non vede l’ora di rivedere Conte.

