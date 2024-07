Sportitalia.com – Criscitiello: “Di Lorenzo-Napoli? Hanno risolto, ma ADL ha dovuto pareggiare offerta della Juve”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, durante la diretta di Speciale Calciomercato, ha svelato un retroscena inerente alla permanenza di Giovanni Di Lorenzo al Napoli: “Vi hanno raccontato che tra Di Lorenzo e il Napoli è stato tutto risolto, ma non vi vogliono dire tutta la verità. Il terzino aveva trovato un accordo con la Juventus per una cifra di quattro milioni di euro per i prossimi quattro anni. A De Laurentiis tutto questo costerà 800mila euro. Il calciatore aveva rinnovato col Napoli alla cifra di 3.2 milioni di euro, ma il patron è stato costretto ad arrivare a 4 milioni per pareggiare l’offerta dei bianconeri“.

