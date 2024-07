Corriere dello Sport – Osimhen, il Psg è pronto a investire: ma non alla cifra chiesta da ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. L’obiettivo è arrivare a una soluzione che possa accontentare ambedue le parti. Si stimano ancora una decina di giorni per poter provare a concludere, intanto Napoli e Paris Saint-Germain stanno trattando, non c’è ancora l’intesa, ma le basi sono forti.

Il Psg vorrebbe fortemente Osimhen, ma non è disposto a investire 130 milioni, essendosi già spinto a 90. Tuttavia ADL non ha intenzione di accettare una cifra che sia troppo lontana da quella della clausola. Il ds Manna e il ds Campos, sono in continuo contatto tra loro e con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per cercare di chiudere quanto prima.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

