Lutto per il calcio italiano, è morto Carlo Tavecchio

L’addio del calcio italiano a Carlo Tavecchio

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della federcalcio che è scomparso all’età di 79 anni. Si dimise dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, dopo aver ricoperto il ruolo dall’agosto 2014 al novembre 2017. Nel 2021 è stato anche presidente della LND Lombardia. I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro.

