Il Messaggero – Osimhen, big inglesi su di lui: la risposta del giocatore è chiara.

Il futuro di Victor Osimhen è tutto da vedere, ad oggi il giocatore ha stroncato qualsiasi possibilità di cessione per ovvi motivi. Spalletti conosce bene le sue doti, è stato lui ad aiutare il giocatore a cacciare tutte le sue qualità tecniche. Tuttavia, gli occhi indiscreti delle società europee si fanno sentire, visto e considerato che il Manchester United non ha alcuna intenzione di eliminarlo dalla sua lista dei desideri. Una cosa è certa, il prezzo è quasi raddoppiato e 100 milioni non bastano più: il Napoli lo valuta 150, ma il discorso è rimandato a giugno. Difatti, trapela un dettaglio fondamentale, ovvero la volontà del giocatore che vuole rimandare tutte le questioni sul futuro, perché il suo unico desiderio è quello di regalare lo Scudetto alla città di Napoli e ai tifosi.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo: “Roma grande squadra, dobbiamo limitare Dybala”

Carnevale: “Osimhen parte se fa 30 gol, al Napoli consiglio Beto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Denunciati 2 promotori del gruppo no-vax ‘guerrieri ViVi’