Maglia Napoli: addio Kimbo, trattativa in corso per un nuovo sponsor

Il Napoli sta progettando la maglia che i giocatori indosseranno durante la prossima stagione di campionato ed a quanto pare ci saranno parecchi cambiamenti. In primo luogo il Napoli ha cessato la collaborazione con il marchio Kappa, sostituendolo con Giorgio Armani. Secondo Il Napolista questa non è la sola novità, bensì ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda gli sponsor.

Ecco quanto riportato:

“Quella del Napoli non avrà più la scritta Kimbo, si è interrotto il rapporto di collaborazione tra il club e la nota azienda di caffè. Un rapporto che andava avanti dal 2016. Al momento il Napoli ha come sponsor Lete e MSC. Non c’è più il terzo sponsor. È in piedi una trattativa con Caffè Borbone ma nulla è ancora chiuso.”

