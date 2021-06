Napoli, Maksimovic potrebbe andare all’estero: nessuna trattativa in Italia

Il futuro di Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli, sembra essere proiettato verso l’estero.

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Sky. Queste ultime riguardano Nikola Maksimovic. Secondo Di Marzio il giocatore serbo potrebbe lasciare trasferirsi all’estero. Alcuni club esteri sarebbero interessati a lui, mentre in Italia al momento non c’è nessuna trattativa che lo riguarda.

“Escludo che Maksimovic possa restare al Napoli come si è detto i giorni scorsi. Non solo: il suo futuro non sarà in Serie A. Maksimovic piace a Russia e Spagna e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità.”

