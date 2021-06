Spalletti e la telefonata ad Insigne prima dell’Europeo: i dettagli

Il Corriere dello Sport riporta la telefonata ad Insigne da parte di Spalletti prima dell’inizio dell’Europeo.

Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina del Napoli soltanto il mese scorso, ma il rapporto istaurato con Lorenzo Insigne sembvra essere già importante. Il capitano azzurro è stato convocato dalla Nazionale italiana per disputare l’Europeo e prima dell’inizio della competizione Luciano Spalletti lo avrebbe chiamato per augurargli buona fortuna.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“A proposito: il signor Luciano e il capitano hanno parlato al telefono. Un approccio. Un saluto. Se di amore vero si tratta, il club e Insigne dovranno trovare un accordo che faccia felici tutti. A cominciare dal popolo azzurro e fino ad arrivare a Spalletti, protagonista di recente di una telefonata con Lorenzo: ciao, come stai?; in bocca al lupo per l’Europeo; ci vediamo presto.”

