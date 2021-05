Maifredi: “Gattuso? Se non lo confermi hai qualcosa contro di lui, senza infortuni poteva puntare allo scudetto”

L’ex tecnico si schiera dalla parte di Rino Gattuso

Gigi Maifredi, ex allenatore di Juventus, Genoa e Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della trasmissione radiofonica “Il Sogno Nel Cuore”, in onda su 1 Station Radio. L’ex tecnico nel suo intervento ha parlato anche di Rino Gattuso e del suo operato, definendolo meritevole della riconferma sulla panchina del Napoli in caso di raggiungimento della Champions League.

Queste le sue parole:

“Gattuso? Inizialmente avevo delle perplessità, gli allenatori che basano tutto sulla forza, sull’impegno, non mi convincono. Andando avanti, però, ha smussato il suo carattere, e credo stia dando prova di essere un buon allenatore. Se non confermi un tecnico che ti porta in Champions e che ha compiuto una delle più grandi volate degli ultimi anni, significa che c’è qualcosa contro di lui. Se non avesse avuto l’infortunio di Osimhen, avrebbe potuto lottare per il campionato”.

