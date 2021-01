Malcuit-Fiorentina: settimana prossima può essere decisiva. La formula

Malcuit-Fiorentina, le ultime

Malcuit-Fiorentina, la settimana prossima può essere decisiva, ne parla il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale, dove fa il pnuto della situazione.

“Cinque giorni fa vi svelammo come il Napoli non avrebbe avuto intenzione di cedere Malcuit se non nell’ultima settimana di mercato, come Llorente. Sta andando proprio in questo modo: la prossima può essere anche la settimana di Malcuit alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto, la formula che intendono portare avanti dopo l’investimento per Kokorin”

