Mancini perplesso: incomprensibile il forfait di Stefano Sensi

Mancini e l’incomprensibile atteggiamento di Stefano Sensi: il Ct della Nazionale non ha preso bene la decisione del centrocampista nerazzurro.

Roberto Mancini non ha preso bene la decisione di Stefano Sensi, quella di lasciare in anticipo la Nazionale per un piccolo problema al polpaccio, salvo poi scrivere di stare bene sui social. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, tutto l’ambiente della Nazionale avrebbe vissuto con perplessità la decisione messa in pratica dal giocatore interista, che col messaggio rivolto alla tifoseria nerazzurra ha esplicitato la sua titolarità con l’Inter, nella sfida di domenica con la Sampdoria. Tuttavia rimane il forfait a un passo dalla titolarità con gli azzurri contro la Lituania.

