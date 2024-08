Sky Sport – Manna vicinissimo a Gilmour: si stanno definendo le condizioni

L’edizione odierna del canale tv, ha posto l’attenzione su un altro affare sul quale, il ds Giovanni Manna, starebbe lavorando da settimane. Si tratta di Billy Gilmour, il giocatore sarebbe vicinissimo all’arrivo in Italia. Il Napoli ha un accordo totale con lo scozzese, e i due club sono in una fase di discussione avanzata. Al momento si stanno definendo i bonus con il Brighton, il club è molto rigido sulle condizioni. A breve dovrebbe arrivare l’ok definitivo alle operazioni, per procedere poi con le viste mediche e il futuro annuncio.