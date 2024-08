Sportmediaset – Neres, fissate le visite mediche: affare da 30mln

Il portale online, ha confermato la chiusura dell’accordo fra Napoli e Benfica, per David Neres. Lunedì dovrebbe sostenere le visite mediche:

“In attesa di dirimere l’intricata questione Osimhen-Lukaku col Chelsea, il Napoli si regala David Neres. Trovata la quadra col Benfica per l’esterno offensivo brasiliano, affare da 30 milioni di euro bonus inclusi col giocatore atteso in città domenica e visite mediche organizzate per lunedì. Per Antonio Conte un’alternativa in più sulla fascia destra, Neres si giocherà il posto con Politano portando caratteristiche tipiche dei brasiliani: dribbling, cambi di direzione e assist col mancino, suo piede preferito”.

