Marchetti: “Contini alla Reggina se rimane Sirigu”

Nikita Contini tornerà al Napoli? A questa domanda ha risposto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport, in un intervento ai microfoni dell’emittente satellitare.

Queste le sue parole:

“Sbloccato l’arrivo di Nikita Contini al Napoli, la sua permanenza è legata all’eventuale partenza di Sirigu di cui prenderebbe tecnicamente il posto. In realtà, all’inizio, il Napoli pensava di mantenere i tre portieri. Se l’ex Genoa resterà in azzurro, Contini potrebbe essere girato in prestito alla Reggina”.

