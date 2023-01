Ochoa, parla l’agente: “In passato vicini al Napoli”

Giullermo Ochoa è stato molto vicino al vestire la maglia del Napoli

Guillermo Ochoa è arrivato in Serie A nel mercato invernale, accasandosi alla Salernitana. Il suo agente, Jorge Berlanga, ha parlato del suo arrivo in Italia al portale Marca Claro, rivelando che il portiere è stato vicino al Napoli nel corso della gestione Ancelotti.

Queste le sue parole:

“Come sta vivendo le prime settimane in Italia? È molto contento ed ha intenzione di continuare sulla stessa linea, con l’impegno di continuare a lavorare e godersi la Serie A. L’Italia è un paese che gli è sempre piaciuto molto. Di conseguenza si sta vivendo a pieno la sua esperienza qui. Se è stato vicino ad una squadra italiana in passato? Sì. Qualche anno fa abbiamo avuto diversi approcci con qualche club. Il primo a concretizzarsi è stato il Napoli quando c’era Carlo Ancelotti in panchina. C’era già un accordo verbale con gli azzurri, ma il presidente dello Standard Liegi si pentì e bloccò la trattativa. Rimanemmo tutti con la voglia di Napoli, peccato”.

