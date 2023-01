Scontri ultras, si va verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma

Stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma

Si è tenuto oggi un incontro al Viminale tra alcuni esponenti del Governo e del calcio italiano, per discutere su quali soluzioni adottare alla luce di quanto avvenuto la scorsa domenica lungo l’autostrada A1. Alcuni gruppi ultras di Napoli e Roma, hanno dato vita a violenti scontri che hanno portato molti disagi agli automobilisti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’indicazione è quella di chiudere le trasferte per i tifosi di Roma e Napoli fino al termine della stagione. Sempre secondo il quotidiano, non ci saranno provvedimenti per l’incontro di venerdì tra gli azzurri e la Juventus che dovrebbe disputarsi con la presenza del pubblico.

