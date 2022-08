Marchetti: “Navas può arrivare a titolo definitivo, su Raspadori e Simeone…”

Le ultime sul possibile arrivo di Keylor Navas

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei nomi più caldi del calciomercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Sirigu doveva arrivare come vice Meret, in realtà arriva senza il friulano. Sembrava potesse riaprirsi la trattativa con lo Spezia [per Meret ndr.], ma poi si è risolto l’affare Dragowski. Secondo me a Verona giocherà Meret. Il Napoli sta cercando ancora di capire Keylor Navas: con una buonuscita del Psg e con il Decreto Crescita potrebbe arrivare a titolo definitivo. Kepa arriverebbe solo in prestito per un anno.

Raspadori? Il Napoli ha presentato un’offerta di poco superiore ai 30 milioni bonus compresi, ma per il Sassuolo non va ancora bene. A 35 si chiude secondo me. Due o tre milioni in più non fanno questa grande differenza, poi bisogna capire le valutazioni delle società. Simeone? Il problema è la formula. Il Napoli vuole il diritto di riscatto e quindi deve aumentare il prezzo del prestito oneroso”.

