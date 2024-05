Dazn – Marelli: “Fallo di Dodo su Kvara? Le proteste del Napoli sono giustificate, c’era fallo”

L’ex arbitro e analista, Luca Marelli, è intervenuto in diretta per analizzare il fallo di Dodo ai danni di Kvaratskhelia, che ha portato al primo gol della Fiorentina: “L’arbitro Marchetti ha subito le proteste del Napoli per il contatto tra Dodo e Kvaratskhelia, un fallo che Marchetti non ha fischiato. Le proteste del Napoli sono giustificate, c’era fallo, ma bisogna sottolineare che il fallo di Lobotka nasce da un’azione di un minuto dopo quindi non è consequenziale”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

