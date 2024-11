Il Mattino – Materazzi: “Lautaro è sempre da temere, ma la coppia Buongiorno-Rrahmani è forte. McTominay? Lo adoro”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, è stato intervistato prima del big match a San Siro fra i nerazzurri e il Napoli: “Lautaro è sempre da temere, però rispetto a quello che si è visto domenica in Napoli-Atalanta, lui là davanti è un punto di riferimento e la coppia Buongiorno-Rrahmani quando ha punti di riferimento è molto forte. Non credo quindi che Lautaro si possa considerare l’unica arma dell’Inter. Poi, è chiaro, gli basta un pallone per segnare e credo che la partita di domenica sarà decisa da singoli episodi”.

Poi spazio, appunto, all’ex difensore del Torino: “Buongiorno è forte. Non faccio classifiche ma è certamente tra i migliori centrali italiani e tra tutti, è quello che ha ancora più margini di miglioramento. Non mi meraviglia che stia facendo vedere queste cose. Aveva messo in mostra le sue qualità già al Torino, dov’era più difficile, e ora le sta confermando”.

Infine una battuta su uno dei suoi calciatori preferiti, sempre in casa partenopea: “Adoro McTominay. Ogni volta che lo vedo giocare continuo a farmi una domanda alla quale ho già dato una risposta: come ha fatto lo United a lasciarselo scappare? Beh, sono pazzi. Questo perché è un giocatore totale”.

