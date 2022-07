Maximiano-Napoli, il Granada non vuole vendere il giocatore

Il Dirigente sportivo del Granada Alfredo García Amado è intervenuto sulla questione relativa al Napoli ed al portiere Luis Maximiano.

Alfredo García Amado ha rilasciato alcune dichiarazioni ad alcuni media spagnoli dichiarando fermamente di non avere intenzione di vendere l’estremo difensore Luis Maximiano. Il Napoli sarebbe interessato proprio a tale giocatore, in quanto sarebbe alla ricerca di un sostituto di David Ospina.

“Maximiano ha un contratto in vigore e c’è una clausola, non abbiamo intenzione di venderlo a meno che qualche club non paghi la clausola. La squadra sarà molto competitiva e la nostra intenzione è che nessuno ci abbandoni.”

