Corriere dello Sport – Mazzarri al lavoro: studiato un nuovo modulo contro la Lazio

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, le assenze di Kvara, Simeone e Cajuste squalificati. Meret, Natan e Olivera infortunati, in più Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, hanno costretto Mazzarri a reinventarsi. Il tecnico ha studiato un nuovo modulo per cercare di tenere testa alla Lazio, con un’emergenza in squadra da non sottovalutare: “Per intenderci, il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. Sostanziale: con il danese, attore perfetto di quel contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori dal cappotto termico di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, sarebbe 3-4-3 in fase offensiva”.

Spunta anche la soluzione con Zielinski, se il Napoli scendesse in campo con il 3-5-2 dotato di un centrocampo più folto, Demme-Lobotka-Zielinski e Politano dietro Raspadori. Tuttavia non è finita qua, perché si valuta anche di portare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di marcatori e Mazzocchi a sinistra. Saranno fatte ulteriori prove prima nella rifinitura.

