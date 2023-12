La Gazzetta dello Sport – Mazzarri ha ribadito che Meret è il portiere titolare: stoppate le polemiche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Alex Meret. Dopo l’ennesimo errore commesso fra i pali, l’ultimo proprio contro il Real Madrid, si sono accese diverse polemiche nei suoi confronti. A spezzare questo vociare è stato proprio Mazzarri: “Grave come la papera di Meret che è di fatto costato il punto qualificazione: Mazzarri ha ribadito che Alex è il portiere titolare, Gollini però non ha demeritato in sua assenza.

E i tifosi si interrogano: come se ne esce. Mazzarri è un maestro della fase difensiva, troverà una soluzione ma serve farlo in fretta: nella corsa al posto Champions nessuno aspetterà il Napoli”.

