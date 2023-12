La Gazzetta dello Sport – Inter, allarme difesa: poche chance per Bastoni con il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni della difesa dell’Inter: “Se Dumfries non preoccupa, Pavard ha tolto il tutore dal ginocchio e ha iniziato a correre, ma sarà tra i convocati tra 3 settimane. Bastoni oggi dovrebbe lavorare sul campo (in parte in gruppo) ma ad Appiano non vogliono rischiare ricadute: poche chance per Napoli.

Denzel Dumfries tornerà a correre a destra, ma è assai probabile che Bastoni alzi di nuovo bandiera bianca. Dunque per Napoli, terza trasferta in una settimana ad alto stress, Inzaghi dovrebbe copiare la formazione anti-Juve. Tornati dal Portogallo (atterraggio alle 3.15 circa di mercoledì notte), i nerazzurri hanno dormito ad Appiano e poi ieri si sono allenati di mattina sotto la pioggia. Defaticante per chi aveva giocato al Da Luz, mentre per gli altri seduta più intensa. Lo staff medico si è concentrato sui tre infortunati”.

