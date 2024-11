Corriere dello Sport – Mazzocchi, tegola infortunio: previsti 30 giorni di stop

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Pasquale Mazzocchi. Il giocatore rimarrà fuori per almeno cinque o sei partite, poiché i tempi di recupero saranno più lunghi di quanto previsto inizialmente. Nella fase finale della sfida contro la Roma, l’azzurro ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra.

“Un infortunio che lo costringerà a osservare una trentina di giorni di stop. Un mese o giù di lì: il rischio è che rientri direttamente nel 2025 per la Fiorentina (4 gennaio) dopo aver saltato il Torino, la Lazio in campionato e in Coppa Italia, l’Udinese, il Genoa e il Venezia, o che al massimo recuperi per l’ultima del 2024 in programma il 29 dicembre a Fuorigrotta contro i veneti di Di Francesco. Mazzocchi, tra l’altro, era entrato al 41’ del secondo tempo: pochi minuti, però decisamente sfortunati”.

