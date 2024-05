Meluso lascerà il Napoli, scaduto il termine per il rinnovo

Mauro Meluso lascerà il Napoli a fine stagione, il termine per il rinnovo del contratto con il club azzurro sarebbe scaduto.

Il Direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso saluterà il club azzurro a fine stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il termine per un eventuale rinnovo del suo contratto sarebbe scaduto ieri.

Di seguito quanto si legge:

“Mauro Meluso e il Napoli, addio a fine stagione. Entro il 30 aprile Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto esercitare l’opzione di rinnovo del contratto del direttore sportivo. Il patron, come era immaginabile, non l’ha esercitata e così l’ultimo passaggio formale sarà la scadenza del contratto a giugno con il conseguente addio.

Via libera quindi per Giovanni Manna, che dal 1 luglio assumerà l’incarico di direttore sportivo degli azzurri. E per Meluso si accende già il mercato…”