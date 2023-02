Mercato Juventus, si pensa a Hojlund per sostituire Vlahovic

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus starebbe pensando a Rasmus Hojlund come presunto sostituto di Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe a breve salutare Dusan Vlahovic e secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport il club avrebbe già pensato ad un probabile sostituto, cioè Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta ha già diversi estimatori tra cui proprio il Napoli di Luciano Spalletti.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Se a gennaio per un motivo o per l’altro non si sono concretizzati gli assalti sul mercato arrivati dalla Premier League (soprattutto del Manchester United, ma anche Arsenal e Chelsea hanno pensato seriamente a lui), in vista della prossima estate Dusan Vlahovic è destinato a diventare il pezzo forte dell’argenteria bianconera: forse non è in vendita, sicuramente non è incedibile. Hojlund sta convincendo tutti, per quanto la corsa al nuovo gioiello dell’Atalanta si stia già preannunciando particolarmente agguerrita. Interessamenti illustri come quelli di Arsenal, Borussia Dortmund, addirittura di quel Real Madrid con cui ha avuto qualche contatto esplorativo pure l’entourage dello stesso Vlahovic.”

