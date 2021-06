Mercato Napoli, arriveranno due terzini ed Hysaj andrà alla Lazio

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato del mercato del Napoli, in particolare dell’arrivo di due terzini.

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle prossime mosse di mercato del Npaoli.

“Per quanto riguarda il mercato del Napoli si deve vendere, altrimenti non si può comprare: la Società ha deciso di adottare questa strategia conservativa. Nonostante la squadra sia competitiva già in questo modo serve un terzino, ecco perché si seguono molto Nuno Tavares ed Emerson Palmieri. Fino ad oggi però non c’è alcuna offerta. Non è previsto il rinnovo per Elseid Hysaj, dovrebbe andare alla Lazio. In difesa invece i giocatori guadagnano troppo ed il Napoli attua una politica molto attenta sugli ingaggi per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.”

