Mercato Napoli, piace Kadioglu: anche il Milan su di lui

Il padre di Ferdi Erenay Kadioglu ha fatto sapere che Napoli e Milan sarebbero interessati al centrocampista del Fenerbahce.

Ferdi Erenay Kadioglu avrebbe catturato l’attenzione di Napoli e Milan. A far sapere la questione ci ha pensato il padre del centrocampista, che attualmente veste la maglia del Fenerbahce. Il papà del giocatore ha rilasciato un’intervista in Turchia in cui ha affermato che il Napoli li avrebbe contattati. Non solo: anche il Milan avrebbe fatto la stessa cosa.

Ecco le parole del padre di Ferdi Erenay Kadioglu:

“Napoli e Milan ci hanno contattato, ci fa piacere questo interesse ma per il momento il Fenerbahce resta la priorità. Adesso vuole vincere il campionato e pensare di far bene all’interno del club. Se il Fenerbahce dovesse darci via libera allora valuteremo le varie opzioni.”

