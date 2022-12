Szczesny: “Ho fatto una scommessa con Messi sul rigore”

Szczesny racconta l’episodio con Messi

Il portiere della Juventus e della Polonia Wojciech Szczesny, al termine della gara contro l’Argentina, ha rilasciato delle dichiarazioni alla tv norvegese TV2 in merito all’episodio del rigore concesso ai sudamericani. Ecco quanto dichiarato:

“Messi? Abbiamo parlato prima del rigore. Gli ho detto ‘scommetto 100 euro che l’arbitro non darà il rigore’, e ho perso la scommessa contro. Non so se è legale ai Mondiali, forse probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. E non lo pagherò neanche! A lui non interessa di 100 euro”. Sulla sua soddisfazione personale, il numero 1 della Juve ha detto che “è bello parare il rigore a quello che penso sia il miglior calciatore di tutti i tempi. Come portiere è forse la migliore sensazione che puoi provare, e quando è in una Coppa del Mondo, è molto bello”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

