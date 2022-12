La SSC Napoli ha pubblicato la lista dei convocati per il ritiro in Turchia insieme al report della seduta odierna di allenamento.

Poco fa la SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro in Turchia in occasione del WAINTER Footbal Series by Regnum. La squadra ha inoltre continuato con le sedute di allenamento presso Castel Volturno e la Società ha anche riportato tutto ciò che è stato fatto in campo.

“Mattinata di allenamento per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza in palestra si è spostato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni di possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo.

I convocati per il Winter Football Series by Regnum:

IDASIAK Hubert

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

BARBA Benedetto

DI LORENZO Giovanni

HYSAJ Daniel

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ZEDADKA Karim

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

MARCHISANO Matteo

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

SPAVONE Alessandro

ZERBIN Alessio

KVARATSKHELIA Khvicha

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

RUSSO Lorenzo

SIMEONE Giovanni”

📃 Our squad for the Winter Football Series by Regnum 👉 https://t.co/zDPN3gsBPE pic.twitter.com/qW6kHfnk7i — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 1, 2022

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

