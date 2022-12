Napoli, un investitore messicano interessato ad acquistare il club

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza un investitore messicano sarebbe interessato ad acquistare la SSC Napoli.

Un investitore messicano starebbe pensando di acquistare la SSC Napoli. La notizia è giunta da Calcio e Finanza:

“Ora anche il Napoli, che oltre ai fondi statunitensi sarebbe finito nel mirino di un investitore messicano. Un potenziale acquirente che vorrebbe anticipare tutta la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Cifra importante per un club che ha chiuso il bilancio del 2021 in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni. Resta da capire se l’offerta smuoverà l’interesse di De Laurentiis. Proprio il numero uno dei partenopei, lo scorso luglio, aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione, magari con quello Scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare.”

