Abodi sulla Juventus: “Si metta ordine sulla faccenda”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Juventus, in particolare sulle ultime vicende.

Il Ministro dello Sport Andea Abodi è intervenuto sulle ultime vicende che hanno coinvolto la Juventus. Ecco quanto riportato dall’ANSA:

“La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte”, perché “probabilmente la Juventus non è l’unica”, dunque “è il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme, e ciò determina un problema anche sul versante dell’equa competizione.”

