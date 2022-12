Infortunio Rrahmani, i numeri del club durante la sua assenza

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sull’infortunio del difensore Amir Rrahmani e sui numeri della difesa azzurra durante la sua assenza.

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha subito un infortunio durante il mese di ottobre. Il giocatore kosovaro è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro la Cremonese ed i successivi esami hanno evidenziato una lesione al ginocchio. Attualmente Rrahmani è ancora in fase di recupero, intanto il Corriere del Mezzogiorno ha riportato i numeri della difesa del Napoli durante la sua assenza.

“Rrahmani si è fermato lo scorso 9 ottobre per una torsione innaturale durante Cremonese-Napoli, tra campionato e Champions League ha saltato nove gare. Il Napoli è riuscito a superare anche il peso di quest’assenza ma il suo recupero è prezioso sul lungo periodo. Rrahmani è un riferimento sia nella fase di non possesso che nella costruzione dell’azione dal basso. Qualche segnale s’intravede anche nei dati: nelle dieci partite senza Rrahmani il Napoli ha subito nove gol, nelle undici in cui ha potuto contare sul difensre kosovaro soltanto otto.”

Fonte foto: Instagram, @amir_rrahmani13

