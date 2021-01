MERCATO – (Under 17 A-B): primo contratto da PRO per un attaccante

Mercato – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

La Fiorentina blinda un bomber delle giovanili.

Infatti, la società viola ha sottoposto il giovane Fallou Sene, classe 2004 alla firma del suo primo contratto da professionista (valido fino al 2023).

Sene, attaccante di origini senegalesi, prima di approdare in maglia viola, ha giocato nell’Under 15 del Bari calcio in cui iniziò a mostrare le sue ottime qualità tecniche. Quest’anno il classe 2004 ha esordito con la Primavera di Aquilani, ora si è legato alla società gigliata per tre stagioni.

Lo stesso Fallou Sene ha dato l’annuncio della sua firma sul contratto sul proprio profilo Instagram

