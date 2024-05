Corriere dello Sport – Meret in bilico, il rinnovo non basta: in estate c’è Caprile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Alex Meret. La permanenza del portiere è tutt’altro che scontata, nonostante l’opzione di rinnovo esercitata per il numero di presenze raggiunto.

“Discorso a parte merita il portiere: il nuovo contratto di Meret scadrà nel 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo (per presenze), ma la sua permanenza non è scontata. Ieri, per la cronaca, a Castel Volturno è stato segnalato Andrea Pastorello, uno dei manager di Alex: di lui, però, si parlerà a fine stagione. Intanto è in arrivo Elia Caprile dopo il prestito all’Empoli”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

