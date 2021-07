VIDEO – Mertens e Kat felici in Tanzania, vacanza da sogno

Mertens e Kat in Tanzania

Napoli Calcio – Mertense e Kat felici in Tanzania, come mostrano le immagini pubblicate su Instagram dalla bella Kat. La coppia si gode giorni di completo relax in Tanzania, per poi tornare e riprendere la routine giornaliera.

